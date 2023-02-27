"Штурмуют малыми группами": Гайдай о наступлении окупантов на Луганщине

Российские войска продолжают увеличивать количество обстрелов в Луганской области. Самыми горячими точками в регионе является направление Кременной и Белогоровки. Также агрессоры накапливают технику и ресурсы в Сватовском направлении.

Об этом сообщил глава луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В последнее время участились как обстрелы и наших позиций, и населенных пунктов деоккупированных, так и попытки штурмовать Силы обороны. Пехота или пехота с поддержкой тяжелой техники. Можно сказать приличная эскалация у нас началась", — сказал Гайдай.

По его словам, оккупанты пытаются активно штурмовать украинские позиции малыми группами.

"Уже идет частично реализация этого наступления. Во временно оккупированную территорию Луганской области привезли большое количество тяжелой техники. Второе, многие привезли новомобилизованных солдат из России, которых несколько месяцев назад набрали... Мы видим, что идут в наступление на разных направлениях. То есть сейчас это зондирование слабых мест", – сказал Гайдай.

Ситуация в Луганской области

Российские оккупанты изо всех сил пытаются прорвать оборону украинских защитников в Луганской области. Вблизи Кременной захватчики увеличили интенсивность обстрелов позиций ВСУ.

Глава ОВА Сергей Гайдай заявлял, что новое наступление России может произойти в любой день после 15 февраля.

Ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что повторное наступление России на Украину длится, по меньшей мере, полторы недели. По его мнению, российские военные хотят пройтись по административным границам Харьковской и Донецкой областей с севера и, соответственно, Донецкой и Днепропетровской областей с юга.

Аналитики считают, что оккупантам не хватает свободных резервов, чтобы увеличить масштаб или интенсивность атак в Луганской области.

Новый приказ Путина, мобильный интернет отключат, бои в Луганской области - Сергей Гайдай

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