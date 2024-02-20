РФ штурмует малыми группами и применяет ядовитые вещества: в ВСУ рассказали о ситуации на фронте

На Авдеевском направлении враг снова предпринимает попытки наступательных действий малыми штурмовыми группами.

Украинским силам за прошедшие сутки удалось нейтрализовать или уничтожить 272 БпЛА разных типов. Тем временем враг снова активизировался по нескольким направлениям.

Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его данным, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" противник за минувшие сутки сократил активность авиации.

"Нанес только 2 авиаудара, но провел 42 боевых столкновения и совершил 1040 артобстрелов", — говорится в сообщении.

В то же время на Запорожском направлении и на Донетчине россияне возобновили применение ядовитых веществ: зафиксировано в общей сложности 4 сброса гранат с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия.

На Авдеевском направлении враг снова предпринимает попытки наступательных действий малыми штурмовыми группами.

"Здесь наши защитники и защитницы отразили 9 атак у Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского", — сказал Тарнавский.

Украинские силы продолжают сдерживать врага на Марьинском направлении неподалеку от Георгиевки, Победы, Новомихайловки, где отбита 21 атака.

На Новопавловском направлении противник 1 раз пытался идти наступление в районе населённого пункта Старомайорское.

"На Запорожском направлении существенных изменений также не произошло — Силами обороны отражены 11 атак захватчиков возле Малиновки и Роботиного", — говорится в сообщении.

Общие потери врага за минувшие сутки составили в живой силе – 644 человека, в вооружении и военной технике – 47 единиц, не считая БпЛА.

"В частности, это 2 танка, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобилей. Нейтрализовано или уничтожено 272 БпЛА разных типов", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе российские войска взяли под контроль Авдеевку в Донецкой области и расположен рядом коксохимзавод. Рояне могут попытаться расширить свой территориальный контроль за пределы города, однако в настоящее время им не хватает боеспособности.

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