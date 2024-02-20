Штурмы не заканчиваются: командир подразделения 3-й ОШБр о ситуации на Авдеевском направлении

Военный назвал Авдеевское направление – самой горячей точкой в мире.

Оккупационные войска России используют на Авдеевском направлении всю свою номенклатуру оружия, пехота постоянно идет вперед.

Об этом в эфире телемарафона рассказал командир подразделения "Терра" 3-й ОШБр Николай Волохов.

"Я думаю, что не солгу, если скажу, что Авдеевское направление является самой горячей точкой российско-украинской войны и самой горячей точкой в ​​мире", — прокомментировал он.

По его словам, враг применяет все имеющееся оружие, в частности, химическое, авиацию, ракеты, пехоту.

Штурмы на Авдеевском направлении не заканчиваются никогда – пехота идет вперед.

Он также добавил, что 3-я штурмовая уничтожила рекордное количество российской техники и личного состава.

Напомним, оккупанты после Авдеевки выбрали новую цель и идут в массированное наступление.

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