Штурмы россиян привели к разрушению укреплений ВСУ на Донбассе — ОСУВ "Хортица"

В течение суток враг пытался улучшить свое тактическое положение в нескольких районах, в частности вблизи Благодатного, западнее Дальнего и Елизаветовки. Однако он понес потери и был вынужден отступить, не преуспев.

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Стало известно, что противник проводил штурмовые действия юго-западнее Сторожевого, юго-западнее Сухих Ялов, южнее Константинопольского и юго-западнее Веселой Рощи. В результате огневого поражения укрепления на отдельных позициях получили значительные разрушения, что сделало невозможным их дальнейшее содержание.

Также сообщается, что из-за интенсивных боев враг смог улучшить свое тактическое положение в районах Пушкиного и Песчаного, а также западнее и восточнее Шевченко.

В настоящее время подразделения наших войск проводят мероприятия по возобновлению тактического положения в указанных районах.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте произошло 205 боевых столкновений. Наиболее активные боевые действия происходили на Покровском, Времивском и Кураховском направлениях, где российские войска сосредоточили основные атаки.

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