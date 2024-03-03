Штурмы россияне не имеют успеха у Кринок: ВСУ о ситуации на левобережье Херсонщины

Армия Российской Федерации пытается штурмовать позиции украинских Вооруженных сил на левом берегу Херсонской области – в районе населенного пункта Крынки.

Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Враг продолжает штурмовать, даже несмотря на вынужденную позавчерашнюю паузу, когда они не сумели ни на один штурм. За прошедшие сутки они все же собрали силы на одну штурмовую атаку, но она тоже была неудачной. Из более 60 уничтоженных оккупантов за прошедшее нашем направлении, более 40 – в районе Крынок”, – сообщила Гуменюк.

По ее словам, Силы обороны Украины в дальнейшем работают над закреплением и расширением своих позиций, а также над обеспечением "максимально возможной в тех условиях подразделений, которые там работают, контрбатарейной поддержки".

Напомним, также Наталья Гуменюк рассказала, как изменилась ситуация на южном фронте после рекордного сбивания самолетов РФ. В частности, на этом участке фронта существенно снизилась активность авиации.

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