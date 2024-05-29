Швеция объявила о крупнейшем пакете помощи Украине: в него войдут и самолеты – подробности

Правительство Швеции объявило о крупнейшем пакете военной помощи для Украины. Его стоимость составляет 1,3 млрд долларов. Этот пакет военной помощи станет 16-м по счету от Швеции с момента полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет издание Sydsvenskan.

Деньги, которые будут включены в дополнительный бюджет, помимо прочего, позволят укрепить противовоздушную оборону Украины.

Так, Швеция передаст самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, который даст Украине "абсолютно новый потенциал радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и море", а также укрепит ее способность поражать цели в долгосрочной перспективе.

Самолеты поставят с обучающим и техническим оборудованием.

Кроме того, Швеция передаст весь свой парк из 302 бронетранспортеров для поддержки формирования новых бригад украинской армии. В пакет также входит робот-охотник Rb 99, а также артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее переданного оборудования.

С учетом нового пакета помощи Швеция уже предоставила Украине поддержку в размере 43,5 млрд шведских крон.

Напомним, в Швеции пришли к согласию о праве Украины использовать оружие этой страны для поражения объектов на территории России.

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