Швеция предоставит Украине новый пакет военной помощи: что в него войдет

В парламенте Швеции 17 августа был поддержан следующий пакет помощи Украине на 270 миллионов евро.

Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

В частности, в военную помощь войдут запчасти и критически важные товары на сумму не более 1,1 миллиарда шведских крон. Кроме того, боеприпасы, оборудование для разминирования и транспортные средства стоимостью не более 2,15 миллиарда шведских крон.

"Риксдаг также решил предоставить правительству возможность продать США ограниченное количество ракет класса "воздух-воздух". США запустили программу выкупа старых версий ракет AMRAAM при условии, что те же страны приобретут новые ракеты AMRAAM. Программа направлена на безвозмездную передачу Украине выкупленных ракет для укрепления украинской ракеты" ПВО» – говорится в сообщении парламента.

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Это решение увеличивает расходы на обороны в бюджете Швеции на 545 миллионов шведских крон 2023 года.

Добавим, Германия отправила в Украину новый акет военной помощи. В него в частности вошли еще две пусковые установки системы IRIS-T SLS.

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