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Швеция предоставит Украине новый пакет военной помощи почти на $47 млн

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Швеция предоставит Украине новый пакет военной помощи почти на $47 млн

Фото: Associated Press

Швеция выделит 500 миллионов крон ($46,75 млн) военной помощи Украине для противодействия российской агрессии.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила в понедельник, 29 августа, что страна предоставит Украине еще 1 миллиард шведских крон ($93,8 млн), включая военную и гражданскую помощь.

Об этом пишет CNN.

Премьер-министр не сообщила подробности о военном пакете, но сказала, что он будет похож на предварительную помощь, которая включала противотанковое оружие, средства индивидуальной защиты и оборудование для разминирования.

Гражданская часть пакета помощи будет включать закупку украинской пшеницы, которая будет передана странам, испытывающим недостаток продовольствия, и будет способствовать развитию экономики Украины.

В свою очередь глава МИД Украины Кулеба призвал Швецию предоставить Киеву такое оружие, как гаубицы и снаряды.

"Пока идет война, мы будем просить больше оружия. Каждый евро, каждая пуля, каждый снаряд имеет значение", — заявил министр.

Напомним, Швеция 24 августа поздравила Украину с Днем Независимости и напомнила, что готовит новый пакет помощи.

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