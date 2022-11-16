Швеция предоставит Украине новый пакет военной помощи – в него войдет ПВО

Зимний пакет помощи для Украины состоит из трех частей.

Швеция предоставит Украине новый пакет военной помощи. В него также будут входить системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил премьер-министр Ульф Кристерссон, пишет Reuters.

Правительство Швеции представило зимний пакет помощи Украине, состоящий из трех частей: гуманитарная, военная и политическая поддержка по линии Евросоюза. Речь идет о пакете стоимостью $287 млн.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил, что новый пакет военного оборудования включает систему противовоздушной обороны и боеприпасы из запасов вВооруженных сил.

Военный пакет включает зенитные комплексы, автомобили повышенной проходимости, зимнее снаряжение и средства защиты, а также палатки.

"Очевидно, что Украина хорошо защищается от российского наступления далеко за пределами ожиданий, и частичным объяснением этого является то, что они получают широкую поддержку со стороны других стран", — заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.

Военная помощь Украине от партнеров

Евросоюз и США продолжают поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, предоставляя вооружение и военную технику.

Так, США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.

Германия создаст в Словакии центр для ремонта поставленного Украине оружия, которое используется на войне.

Нидерланды выделят более 25 млн. евро в поддержку Вооруженных сил Украины. Финансирование будет направлено на обеспечение украинских военных пайками, аптечками, машинами скорой помощи, бензовозами и средствами для борьбы с беспилотниками.

А в Литве подтвердили передачу Украине еще 12 бронетранспортеров М113.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о планах предоставить Украине около 400 млн долларов США дополнительной военной помощи и о введении дополнительных санкций против России.

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