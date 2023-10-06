Швеция предоставит Украине новый пакет военной помощи: войдут ли в него истребители Gripen

Новый пакет военной помощи станет 14-м с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Швеция пришлет Украине новый пакет военной помощи, состоящий в основном из боеприпасов и запасных частей к ранее предоставленным системам.

Об этом заявил в пятницу, 6 октября, министр обороны Пал Йонсон, передает Reuters.

Стоимость пакета составляет около 199 млн. долларов.

Новый пакет военной помощи станет 14-м пакетом помощи, который Швеция предоставит Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Таким образом, общая стоимость такой помощи скандинавской страны составит чуть более 22 млрд крон.

Йонсон заявил на пресс-конференции, что правительство также официально поручило вооруженным силам проанализировать, сможет ли Швеция направить в Украину истребители Jas Gripen.

Напомним, Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, которые являются модернизированным аналогом немецких Leopard 2А5. Вместе с ними домой вернутся украинские военные, прошедшие обучение в Швеции.

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