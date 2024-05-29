Швеция предоставляет Украине самолеты ДРЛО ASC 890: чем они уникальны, характеристика (видео)

После предоставления разрешения бить по РФ своим оружием, Швеция также согласовала шестнадцатый пакет военной помощи Украине. Он стал рекордным — более чем на 13 миллиардов шведских крон. Это более 49 млрд. в гривневом эквиваленте. В этой помощи будет важно дополнение — самолеты радиолокационной разведки и управления типа ASC 890.

Об этом сообщает правительство Швеции.

ASC 890 – это высокотехнологичная бортовая система наблюдения и контроля. Точное количество самолетов не называется, однако из текста следует, что речь идет о нескольких системах.

Отмечается, что ASC 890 предоставит Украине абсолютно новые возможности для радиолокационной разведки и боевого управления целями в воздухе и на море. Укрепляется способность Украины проявлять цели дальнего действия и бороться с ними. Самолет имеет комплексное решение, которое включает в себя обучение, техническое оснащение и методическое обеспечение радиолокационной разведки и управления воздушным боем”.

Кроме самолетов ASC 890, Швеция отправит все свои бронетранспортеры Pbv 302, работа-истребителя Rb 99 (AMRAAM), артиллерийские боеприпасы 155 мм и т.д.

Характеристики ASC 890

Erieye от Saab, известный как Airborne Surveillance and Control (ASC) 890 в Швеции, использует технологию активного электронного сканирования (AESA), которая позволяет динамически регулировать энергию радара в зависимости от ситуации. Радар может охватывать обширную территорию или сосредотачиваться на меньшей приоритетной зоне.

Эффективный диапазон наблюдения охватывает более 500 000 км по горизонтали и распространяется на высоту более 18 тысяч метров по вертикали. Зона действия системы неограниченная, что позволяет обнаруживать и отслеживать объекты, включая истребители, вертолеты, крылатые ракеты и даже морские цели размером с водные мотоциклы. Обычно система устанавливается на самолеты Saab 340. Они работают на максимальной высоте в 7620 метров.

Напомним, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна поставила на паузу передачи Украине истребителей JAS-39 Gripen, которые могли стать первыми западными боевыми самолетами в составе Воздушных сил ВСУ.

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