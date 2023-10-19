Швеция приближается к предоставлению Украине истребителей Gripen - СМИ

Может пройти около года, прежде чем самолеты окажутся в Украине.

Правительство Швеции осторожно готовится к потенциальной передаче Украине истребителей Gripen. Впрочем, может пройти около года, прежде чем самолеты окажутся в стране. Ведь пилоты и инженеры будут нуждаться в обучении незнакомым системам.

Об этом говорится в публикации Politico.

Авторы материала отмечают, что решение Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов передать истребители F-16 Киеву сделало предоставление Украине Gripen более обсуждаемым предметом помощи со стороны Швеции.

Самолеты Gripen могут помочь Киеву контролировать свое воздушное пространство. Их считают относительно дешевыми и простыми в обслуживании. Этот самолет может работать с более коротких, более узких взлетно-посадочных полос, включая импровизированные взлетно-посадочные полосы на прямых участках автомагистралей. Это уменьшает риск скопления самолетов на большой базе и их уничтожение в результате одной вражеской атаки. К тому же, самолеты имеют специальное оборудование для противодействия российским истребителям и радарным системам класса "земля-воздух".

Следует отметить, что ранее правительство Швеции объявило о выделении Украине 14-го пакета военной помощи. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявлял, что Вооруженным силам Швеции и Шведскому управлению оборонного вооружения поручено изучить возможность передачи или экспорта в Украину истребителей Gripen. Ожидается, что оценка будет готова к 6 ноября.

Напомним, Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, являющихся модернизированным аналогом немецких Leopard 2А5. Вместе с ними домой вернутся украинские военные, прошедшие обучение в Швеции.

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