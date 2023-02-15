Швеция рассматривает запрос Украины о передаче истребителей Gripen

Швеция может передать Украине мощные истребители собственного производства Gripen, однако есть определенные ограничения, связанные с этой помощью.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, пишет "Европейская правда".

"Нам, конечно, известно (о запросе Украины – ред.), об этом просил и президент Зеленский. Когда речь идет о Gripen, сейчас мы встаем перед ограничениями в связи с тем, что эти самолеты очень важны и для поддержания нашей территориальной целостности и суверенитета. Это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны", – сказал он.

Министр уточнил, что приоритетом для Стокгольма является усиление противовоздушной обороны Украины.

Йонсон подчеркнул, что Швеция, которая уже оказала военную помощь на около миллиарда евро, готова увеличивать ее.

"Мы значительно усиливаем нашу поддержку Украины. Мы уже на следующей неделе начнем передавать и обучать украинских военных на более чем 50 боевых машинах CV-90. Мы предоставляем разные средства ПВО, зимнюю одежду, и решительно настроены усилить поддержку Украины", – резюмировал он.

Истребители для Украины

В понедельник, 14 февраля, в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", где обсуждалось выделение новой помощи Украине.

Глава Пентагона США Ллойд Остин после встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе отвечая на вопросы поставки Украине боевой авиации, ответил, что не имеет заявления об истребителях.

В преддверии встречи министров более 50 стран генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил вероятность передачи Украине современным самолетам и отметил, что таким образом Альянс не будет участвовать в войне против России, однако поможет Украине.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак убежден в будущем положительном решении о передаче Украине истребителей F-16, однако отметил, что нужно давить на союзников.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что сейчас вопрос о поставках истребителей ВСУ не в центре внимания, этот вопрос можно обсуждать через несколько месяцев.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сделал заявление о поставке истребителей Украине, выразив сомнение, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет Британия передаст их Киеву.

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