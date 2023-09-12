Швеция таки рассмотрит возможность передачи Украине истребителей Gripen — СМИ

Правительство Швеции может поручить своим вооруженным силам рассмотреть возможности передачи Украине истребителей Gripen.

Об этом сообщает Sveriges Radio Ekot со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что шведское правительство хочет проведение расследования по поводу того, как передача самолетов Украине влияет на обороноспособность Швеции, а также как быстро Стокгольм может получить новые истребители на замену.

Вооруженные силы Швеции должны дать ответ в ноябре. Также правительство должно определить, как проходить подготовка украинских пилотов и другого наземного персонала на самолетах. В частности, стоит отправлять Gripen для украинских пилотов.

К слову, Киев заинтересован в получении дивизии от 16 до 18 Gripen.

Напомним, в конце августа премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Швеция отказала Украине в передаче истребителей Gripen. Связано это с тем, что страна не желает остаться без собственной обороны.

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