Швеция впервые присоединится к патрульной миссии НАТО в Балтийском море

Швеция передаст три военных корабля и наблюдательный самолет для участия в миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря. Это первый случай такого сотрудничества с Североатлантическим союзом.

Об этом сообщает SVT.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на брифинге заявил, что задачей миссии станет мониторинг подводной критической инфраструктуры.

“Эти военные корабли передаются под командование НАТО и будут использоваться для улучшения понимания морской ситуации в Балтийском море. Это важный и значительный вклад Швеции, и впервые наши вооруженные силы будут принимать участие в мероприятиях НАТО по сдерживанию и обороне непосредственно у наших границ", – отметил Кристерссон.

Информация об этом была обнародована на ежегодной конференции "Народ и оборона", которая стартовала сегодня в городе Селена. На мероприятии также выступила лидер Социал-демократической партии Магдалена Андерссон.

Напомним, что причастность России к разрыву электрокабеля Estlink-2, соединяющего Финляндию и Эстонию, повлекла за собой серьезные опасения относительно возможного саботажа ключевой инфраструктуры Европы. Инцидент произошел на Рождество и, по предварительным данным, связан с судном Eagle S, которое ходит под флагом Островов Кука.