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Швеция высылает пятерых российских дипломатов: в чем причина

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Швеция высылает пятерых российских дипломатов: в чем причина

Швеция высылает русских послов / Фото: Associated Press

В преддверии СМИ опубликовали очередной эпизод расследования "Война теней" о российских разведывательных операциях в скандинавском регионе.

Швеция во вторник 25 апреля выслала 5 русских послов.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.

По его словам, послам предложили покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

Примечательно, что накануне представители разных СМИ опубликовали очередной эпизод расследования "Война теней" о российских разведывательных операциях в скандинавском регионе. Среди прочего, речь шла и о российских разведчиках в Швеции.

"Швеция сегодня вызвала посла России Виктора Татаринцева и сообщила ему, что пяти сотрудникам посольства было предложено покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", — добавил Бильстрем.

Напомним, ранее Германия приняла решение об очередной массовой выслании сотрудников дипломатических представительств России в ФРГ. В России угрожают зеркальным ответом.

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Дата публикации
Просмотры
116
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