Швеция готовит авиабазы для Украины – эксперт допустил подготовку к передаче самолетов

Швеция готовит авиабазы для Украины.

Реклама

Военный аналитик и главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что Швеция анонсировала рекордный пакет оборонной помощи Украине – на $1,6 млрд. Часть этой суммы будет направлена на поддержку и развитие инфраструктуры украинских авиабаз.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Каткова, правительство Швеции даже изменило бюджетные планы, чтобы ускорить реализацию этой помощи: некоторые расходы, запланированные на 2026 год, были перенесены на 2025 год. Из общей суммы около $1 млрд пойдут на закупку новых вооружений, техники и боеприпасов, еще около $500 млн — на техническое обслуживание вооружения, уже предоставленное Украине.

Реклама

"Но самая интересная часть, по моему мнению, это небольшая сумма в $50 млн, которая будет использована для передачи оборудования непосредственно из запасов Минобороны Швеции", - отметил эксперт.

В этом блоке идет речь о передаче 100 единиц техники, в том числе автомобилей и оборудования для обеспечения функционирования авиабаз. По мнению Каткова, именно эта часть помощи может свидетельствовать о реальных шагах к поставкам самолетов, о которых ранее говорилось в контексте шведских Saab 340 или истребителей Gripen.

"Это может быть намеком на то, что работы в этом направлении уже ведутся. Ведь если Швеция передает технику для авиабаз, это, очевидно, связано с поставками самолетов", - подытожил он.

Напомним, передача Украине шведских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890, о которой сообщалось в мае прошлого года, не отстает от графика. Сроки снабжения связаны с подготовкой некоторых модификаций F-16.