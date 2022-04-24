Швейцария наложила вето на запрос Германии о реэкспорте боеприпасов в Украину

Швейцария наложила вето на запрос Германии о реэкспорте боеприпасов в Украину

Оба запроса были отклонены – это объяснили нейтралитетом страны и обязательными критериями законодательства о военных материалах.

Нейтральная Швейцария затормозила поставки немецкой бронетехники в Украину, заблокировав реэкспорт боеприпасов швейцарского производства, используемых в боевых машинах пехоты Marder, которые Киев хотел бы получить от Берлина.

Об этом сообщает швейцарская газета Sonntags Zeitung, передает Reuters.

Газета цитирует представителя Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), который сообщил, что получил два запроса Германии о передаче Украине швейцарских боеприпасов.

"На оба запроса Германии был дан отрицательный ответ со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законодательством о военных материалах", — говорится в заявлении пресс-секретаря SECO.

Швейцария раньше отошла от своего нейтралитета и поддержала санкции Европейского Союза против России. Но заявляла, что ее нейтральный статус все же не дает возможности поставлять оружие в зоны конфликта.

Так, в прошлом месяце Швейцария отклонила прошение Польши о поставках оружия для помощи Украине.

"Уникальное" оружие рашистов оказалось советскими технологиями, перекрашенными в современные цвета.

Напомним, швейцарская компания Zurich Insurance (ZURN.S) удалила свой логотип "Z" из социальных сетей после того, как буква стала символом поддержки в России вторжения Москвы в Украину.

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