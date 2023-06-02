Швейцария не поддержала реэкспорт оружия в Украину, но есть нюансы

В Швейцарии Национальный совет не поддержал голосование, что позволило бы третьим странам разрешить реэкспорт оружия.

Об этом пишет Swiss info.

Отмечается, что "за" проголосовали 75 человек, а против – 98. Еще два чиновника воздержались.

"Инициатива комитета по вопросам политики безопасности не была поддержана и теперь снята с повестки дня, ведь соответствующий комитет другой палаты парламента, Совета кантонов, уже отвергал эту идею в прошлом. Нацсовет обсуждал простой регламент, дающий разрешение передавать Украине купленное в Швейцарии оружие", – говорится в сообщении.

Несмотря на это, дискуссия по этому вопросу продолжается. Пока некоторые из предложений находятся на рассмотрении в парламенте.

Одна из них, которая может позволить косвенно поставлять военные материалы в Украину, имеет больше шансов на принятие швейцарскими властями.

"Речь идет, в частности, о том, что только западными государствами и только по запросу оружие могло бы быть поставлено только через пять лет после его приобретения в Швейцарии. Кроме того, страна-получатель не должна находиться в состоянии войны, если только она не защищается, как Украина. Также эта целевая страна не должна повреждать гражданское население и в целом права человека", — отмечается в сообщении.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский впервые выступит перед парламентом нейтральной Швейцарии.

Читайте также: