Швейцария утилизирует системы ПВО, которыми Украина могла бы прикрыть инфраструктуру – СМИ

Швейцария утилизирует ракеты для систем противовоздушной обороны Rapier, закупленных в 1980-х годах. Такое решение вызвало множество споров, поскольку их могла использовать Украина для защиты своей инфраструктуры.

Об этом пишет издание NZZ magazin.

В частности, речь идет об утилизации 60 зенитно-ракетных комплексов малой дальности Rapier, часть из которых уже утилизирована.

Причиной такого решения стало то, что Швейцария планирует полностью вывести Rapier из эксплуатации с конца 2022 года.

Такое решение правительства страны вызвало споры касательно оборонных потребностей Украины.

"Ракеты старые, но еще не совсем устаревшие. Они могут быть очень хорошо использованы против низко летящих целей, таких как беспилотники", — подчеркнул Петер Шнайдер, бывший главный редактор "Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift".

Шнайдер убежден, что ракеты могли помочь Украине защитить инфраструктуру.

Член Национального совета от зеленых либералов Франсуа Пуанте, поддерживающий передачу оружия Украине, назвал абсурдным решение про утилизацию оборонительного оружия в Швейцарии.

Также отмечается, что передача вооружения Украине была бы юридически возможна, поскольку это британская система, поэтому к ней применяются совсем другие экспортные правила.

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный считает, что большой щит из систем ПВО и ПРО не защитит Украину полностью от российских атак. Он отметил, что логика всех систем противовоздушной и противоракетной обороны направлена не на создание огромного щита.

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