Швейцария ввела новые санкции против россиян, причастных к "референдумам" в Украине

Швейцария ввела санкции против 30 человек, причастных к псевдореферендумам на оккупированных территориях Украины.

В Швейцарии расширили санкционный список и внесли в него более 30 физических и юридических лиц из России из-за попытки незаконной аннексии части территории Украины. Теперь их активы в Швейцарии заморозят.

Такое решение принял председатель Федерального департамента по экономике, образованию и исследованиям (EAER) Ги Пармелен.

"12 октября EAER внес изменения в Приложение 8 к Указу о мерах, связанных с ситуацией в Украине: еще 30 человек подпадают под экономические санкции и запрет на въезд, а еще семь организаций подпадают под экономические санкции", — говорится в пресс-релизе.

В санкционный список попали преимущественно люди, причастные к "референдумам", которые Россия организовала на временно оккупированных территориях Украины в конце сентября 2022 года.

EAER также внес изменения в Указ, согласно которым ограничения, уже применяемые к оккупированным Россией территориям Донецкой и Луганской областей Украины, теперь также будут применяться к территории Запорожской и Херсонской областей, которая временно не находится под контролем украинского правительства. Изменения вступают в силу 12 октября в 18:00.

Напомним, международные резервы России уменьшились почти на $25 млрд в месяц.

Международные резервы России по состоянию на 1 октября 2022 г. составили 540,688 млрд дол. Их объем снизился на 4,41% или на 24,972 млрд дол. по сравнению с показателями начала сентября.

В марте 2022 года российский министр финансов Анатолий Силуанов проинформировал, что половина золотовалютных резервов страны (300 млрд долл. из 640 млрд долл.) заморожена из-за санкций.

Евросоюз также окончательно утвердил восьмой пакет санкций против России. Он будет содержать запрет на импорт российской продукции на сумму в семь миллиардов евро и ограничение цен на нефть.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №687/2022 о признании никчемными актов РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

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