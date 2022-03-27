Швейцарская компания отказалась от логотипа "Z" из-за ассоциации с российскими оккупантами

Zurich Insurance убирает символ "Z", который используется на военной технике россиян.

Швейцарская компания Zurich Insurance (ZURN.S) удалила свой логотип "Z" из социальных сетей после того, как буква стала символом поддержки в России вторжения Москвы в Украину.

Компания заявила, что удаляет логотип, потому что не хочет, чтобы его неправильно толковали как поддержку России в войне.

Об этом пишет Reuters.

"Мы временно изымаем использование буквы Z по социальным каналам, где она появляется отдельно и может быть неправильно интерпретирована", — говорится в заявлении компании.

Символ "Z" используется как обозначение российской военной техники. Россияне, поддерживающие войну, также используют этот символ, особенно на флагах на прокремлевских митингах.

Напомним, Zoom by Ocado сменила свое новое лого после сравнения с российским боевым символом "Z".

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