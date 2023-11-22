"Швейцарский нож" для неба: украинский пилот рассказал о самолете F-16

Украинский пилот, который второй месяц проходит обучение на многоцелевом самолете американской разработки, рассказал, что F-16 — это швейцарский армейский нож. "Очень хорошее оружие, которое может выполнять любую миссию".

Об этом шла речь в интервью украинского пилота с позывным "Мунфиш" изданию CNN.

Пилот отметил, что истребители F-16 очень маневренны и современны. Такие характеристики самолета позволяют выполнять разные задачи: от поддержки пехоты до отражения атак дронов и ракет.

По словам пилота, во время войны Украины с Россией учения украинских военных сократят.

"В мирное время у нас было бы много времени, чтобы полностью изучить реактивный самолет, но сейчас нет времени", — сказал он.

В то же время, пилот уверен, что для овладения базовыми навыками, которые нужны Украине сейчас, времени достаточно.

"Даже если предположить, что война закончится завтра, мы все понимаем, что это будет только период ожидания следующего раунда", — сказал Мунфиш.

Он добавил, что в Украине нужно создать должную воздушную мощность с западными реактивными самолетами и эффективно обученным персоналом.

"Это будет самым большим сдерживающим фактором — чтобы 24 февраля не повторилось", — заявил он.

Важным преимуществом F-16 перед МиГ-29 и Су-27 пилот назвал программное обеспечение, постоянно обновляющееся на самолетах западного образца. В то же время, самолеты советской разработки не получали обновлений с конца 1980-х. Это делает их эффективность в борьбе с дронами существенно ниже.

Напомним, ранее стало известно, что украинские летчики начали подготовку на F-16 в Дании.

По словам представителя Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, первые истребители F-16 могут появиться в Украине весной 2024 года.

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