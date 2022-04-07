Швейные цеха и школа пилотов беспилотников: из-за войны на Прикарпатье переезжает почти сто предприятий

Швейные цеха и школа пилотов беспилотников: из-за войны на Прикарпатье переезжает почти сто предприятий

Регион предлагает предприятиям производственные и складские площади.

Из-за войны в Украине около сотни субъектов хозяйствования из пострадавших регионов решили переехать на Прикарпатье.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

В настоящее время почти 20 предприятий провели релокацию своих производственных мощностей с территорий, где продолжаются активные боевые действия и начинают работать в Ивано-Франковской области.

Среди мощностей, переехавших в регион, — швейные цеха, производство уличной мебели и модульных домов, школа пилотов беспилотников и предприятие по изготовлению матрасов.

По словам Онищук, перечень предприятий, которые хотят вести бизнес на Прикарпатье, увеличивается.

"Мы продолжаем активную работу по созданию комфортных условий для переезда бизнеса, предлагаем свободные производственные и складские площади, параллельно способствуем размещению людей", — подчеркнула глава области.

К слову, в областной центр переехало 25 предприятий. Среди компаний восемь производств ( пошив одежды, производство аксессуаров и т.п.); два предприятия занимаются IТ-услугами; пять — промышленность и т.д.

Как сообщалось, во Франковске запустили платформу для помощи предпринимателям, желающим переехать в регион. Проект Save Business Now направлен помочь украинским предприятиям с релокацией бизнеса в Ивано-Франковске и области.

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