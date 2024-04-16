Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования "конфликта в Украине"

Президент Китая выразил поддержку идеи проведения международной мирной конференции.
В ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине президент Китая Си Цзиньпин изложил четыре принципа урегулирования "конфликта в Украине".
Об этом пишет BBC.
По словам главы Китая, страны должны сосредоточиться на "поддержании мира и стабильности и удерживаться от поиска корыстных целей", а также "охладить ситуацию и не подливать масла в огонь".
"Мы должны создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего усиления напряженности", — сказал Си, отметив при этом, что нужно при этом "уменьшить негативное влияние на мировую экономику".
"Четыре принципа" перекликаются с прошлогодним документом Пекина, где содержался призыв к "политическому урегулированию конфликта".
По мнению ряда западных обозревателей, это позволит России удержать большую часть захваченных украинских территорий.
Как пишет BBC, отношения западных стран с Китаем переживают неспокойные времена. В Брюсселе продолжается ряд расследований о государственной помощи китайским производителям солнечных панелей, электромобилей и ветровых турбин.
США изучают риски национальной безопасности, создающие китайские технологии в автомобилях.
На встрече с Шольцем Си подчеркнул, что "промышленные и производственные цепочки Китая и Германии глубоко связаны друг с другом".
"Взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Германией – это не "риск", а гарантия стабильности двусторонних отношений и возможность создать будущее", – сказал Си Цзиньпин.
Вместе с Шольцем в Китай в воскресенье, 14 апреля, прибыла большая делегация министров и руководителей германских предприятий.
Напомним, Макрон и Шольц обсудили поддержку Украины и отношения с Китаем.
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