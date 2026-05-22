Киев предупредил НАТО о новой угрозе из Беларуси и ядерном шантаже РФ: подробности заявления

Украина официально предупредила НАТО об угрозе со стороны Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, Киев юридически зафиксировал все факты использования территории Беларуси для нападения на Украину, а также запусков российских ракет с ее территории в начале полномасштабного вторжения. Эту информацию передали в ООН.

«Беларусь соответственна за агрессию. Мы знаем о ее роли, которую она сыграла своим попустительством и пособничеством России в начале полномасштабного вторжения», — отметил Сибига.

Он подчеркнул, что у Украины есть юридические основания для привлечения режима Лукашенко к ответственности.

Министр также обратил внимание партнеров на совместные ядерные учения России и Беларуси, которые, по мнению Киева, нарушают режим нераспространения ядерного оружия.

«Мы считаем, что это нарушение режима нераспространения ядерного оружия, и оно должно иметь жесткую оценку наших партнеров», — заявил он.

Напомним, 18–21 мая Россия и Беларусь проводили совместные ядерные учения, что доказывает намерения Кремля использовать Минск для будущих российских военных операций. Аналитики Института изучения войны отмечают, что РФ может провести новую военную операцию с территории Беларуси.

Также военный эксперт Иван Тимочко заявил, что возможное привлечение белорусских войск к войне против Украины создаст дополнительную нагрузку на Силы обороны, однако не сможет кардинально изменить ситуацию на фронте.

По его словам, Россия может использовать армию Беларуси в качестве дополнительного человеческого ресурса после наемников и подразделений из Северной Кореи. В то же время Александр Лукашенко заверил, что Минск не планирует открыто вступать в войну против Украины, если не будет «прямой агрессии» против Беларуси.

