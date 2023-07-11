Сидели, как в школе: 3-я штурмовая бригада под Бахмутом наловила пленных и учила их истории Украины

Украинские военные полностью ликвидировали взвод врага и взяли в плен еще 10 российских оккупантов.

Третья отдельная штурмовая бригада разбила подразделения элитной 83-й десантно-штурмовой бригады РФ под Бахмутом. Кто остался жив, того взяли в плен и учили истории Украины.

Видео опубликовала пресс-служба бригады в телеграмм-канале 11 июля.

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Отмечается, что бойцы 2-го штурмового батальона освободили более километра территорий, улучшив тактическое положение украинских военных сил в направлении Бахмута.

"В результате наступления был полностью ликвидирован взвод врага и захвачены в плен еще 10 российских оккупантов. Также уничтожена российская техника, в частности вражеский танк. Захвачены опорный опорный пункт и отражены позиции для дальнейшего продвижения штурмовиков", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как оккупанты, не учившие в России историю Украины, внимательно слушали украинского военного. Некоторые из пленных, видимо, были поражены, их восторг можно увидеть на лице.

Штурмовая бригада ВСУ под Бахмутом наловила "элитных" пленных и учила их истории Украины (видео)

Напомним, в ВСУ показали эксклюзивные кадры наступления штурмового батальона ВСУ на Бахмутском направлении.

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