"Сидим, как дураки, смотрим, когда в нас попадет": оккупанты жалуются на меткие выстрелы ВСУ

Военный РФ заявил, что их технику "накрывают" моментально из украинской артиллерии.
Российские оккупанты на Луганском направлении жалуются на собственные умения вести стрелковый бой.
Перехват разговора военных воров РФ обнародовали ГУР Украины.
Как отмечается, военнослужащий РФ в Луганском направлении сравнивает для жены точность ведения огня двух армий.
“Наша “Беха” уехала, два выстрела произвела – ее расфигачили. Это только мы, как дураки… Нам говорят: "Сейчас будет стрелять танчик". И мы сидим, как дураки, смотрим, когда он в нас попадет. Х**н кто-то по нему работает”, — жалуется оккупант своей жене.
Женщина спрашивает, почему так происходит. Военный преступник РФ говорит, что "это никому не надо".
"Можно к хохлам в блиндаж бежать, когда наши стреляют, по ним все равно не попадут", — резюмировал оккупант и этим вызвал смех у своей жены.
Напомним, что РФ использует в Украине химоружие "роса смерти".
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