"Сидим, как дураки, смотрим, когда в нас попадет": оккупанты жалуются на меткие выстрелы ВСУ

Российские оккупанты на Луганском направлении жалуются на собственные умения вести стрелковый бой.

Перехват разговора военных воров РФ обнародовали ГУР Украины.

Как отмечается, военнослужащий РФ в Луганском направлении сравнивает для жены точность ведения огня двух армий.

“Наша “Беха” уехала, два выстрела произвела – ее расфигачили. Это только мы, как дураки… Нам говорят: "Сейчас будет стрелять танчик". И мы сидим, как дураки, смотрим, когда он в нас попадет. Х**н кто-то по нему работает”, — жалуется оккупант своей жене.

Женщина спрашивает, почему так происходит. Военный преступник РФ говорит, что "это никому не надо".

"Можно к хохлам в блиндаж бежать, когда наши стреляют, по ним все равно не попадут", — резюмировал оккупант и этим вызвал смех у своей жены.

Напомним, что РФ использует в Украине химоружие "роса смерти".

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