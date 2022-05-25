"Сидит в креслице с головой на бок": эксперт рассказал о потере Путиным авторитета и гарантах против его абсолютного безумия

"Сидит в креслице с головой на бок": эксперт рассказал о потере Путиным авторитета и гарантах против его абсолютного безумия

Если Путин завтра умрет, это не станет событием.

Применение ядерного оружия бессмысленно, но ядерный шантаж политически очень эффективен. Глава Кремля Владимир Путин занимался им в течение 15 лет.

Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире марафона FreeДОМ.

"Из-за путинского ядерного шантажа Украину не приняли в НАТО, проглотили агрессию Грузии, аннексию Крыма. Постоянно поднимался шум Путин-ферштейнеров, мол, не нужно его провоцировать, он может применить ядерное оружие. Этот шантаж сейчас уже выбили США. Американцы очень доходчиво ему объяснили, что в случае применения оружия они не капитулируют и не отступят, как он рассчитывал, а нанесут сокрушительный удар, который может коснуться и его лично", — отметил политолог.

Он добавил, что гарантией против абсолютного безумия Путина является его окружение.

"Предположим, что он сошел с ума и уничтожит украинский город ядерным оружием — совершит ужасное преступление. На ход войны это никоим образом не повлияет", — добавил Пионтковский.

По словам политолога, авторитет Путина в его окружении упал.

"Неудачные амбициозные стремления завладеть Киевом за три дня, а затем уничтожение всей Украины уронили его авторитет. Об этом свидетельствует его жалкая речь во время парада 9 мая и пледик, которым он накрывался. Мне это напоминало последнее фото при жизни Ленина в 1923 году, когда он сидит в креслице с головкой на бок. Поэтому дело уже не в Путине. Если он завтра умрет, это уже не будет событием", – добавил политолог.

Но Пионтковский также отметил, что на смену главе пришел "коллективный Путин", то есть его окружение, которое, используя свою западную агентуру, решило заставить Украину прекратить огонь и удержать в руках Кремля новые захваченные территории.

Напомним, Зеленский готов к прямой встрече с Путиным, но назвал единственное условие.

Читайте также: