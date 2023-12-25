Сидят в окопах без поддержки: российские десантники несут потери на Херсонщине — ISW

Новосформированный 337-й воздушно-десантный полк (104-я дивизия воздушно-десантных войск ВС РФ), продолжает нести потери у села Крынки на левом берегу Херсонской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По данным аналитиков, мать одного из российских военнослужащих записала видеообращение, в котором сообщила, что недавно во время боев близи Крынок была уничтожена вся первая рота 337-го полка.

Женщина добавила, что действующие на этом направлении военнослужащие не имеют эффективного руководства на уровне командиров среднего звена, им не хватает артиллерийской поддержки, и они сидят 20 дней подряд в окопах без воды и других средств обеспечения. Она завершила свое обращение просьбой к российскому командованию не использовать подразделения полка в качестве "пушечного мяса".

В ISW также сообщают, что командующий воздушно-десантными войсками (ВДС), генерал-полковник Михаил Теплинский и российское командование ВДС также сталкиваются с проблемами неповиновения в рядах 104-й дивизии.

Российское оппозиционное издание Mobilization News распространило видео от 24 декабря, на котором видно, как российский командир наказывает нескольких бойцов вновь 345-го полка 104-й дивизии ВДС за невыполнение его приказов, заставляя их прыгать ночью в яму полностью без одежды.

Подразделения 345 полка ВДС действуют под командованием Теплинского в составе российской группировки войск "Днепр", которая в данный момент выполняет боевые задачи на юге Украины.

Напомним, российские пропагандистские издания опубликовали сообщения со ссылкой на Минобороны РФ о том, что оккупанты якобы "перебрасывают группировку "Днепр" на более выгодные рубежи". Однако через некоторое время сообщение удалили.