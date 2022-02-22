Сидят в подвалах без еды: Денисова призвала эвакуировать людей из Счастья из-за постоянных обстрелов оккупантов

Сидят в подвалах без еды: Денисова призвала эвакуировать людей из Счастья из-за постоянных обстрелов оккупантов

Уполномоченная обратилась к международному сообществу.

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала эвакуировать людей из города Счастье. Из-за постоянных обстрелов российских оккупантов они вынуждены прятаться по подвалам и не могут купить продукты питания.

Об этом Людмила Денисова написала в Facebook.

Омбудсмен подчеркнула, что 11 тысяч жителей города вынуждены скрываться в подвалах, где нет электричества и тепла. Также люди уже неделю не могут купить продукты питания. В городе не работают магазины, прекращена работа банков и банкоматов.

Людмила Денісова / Facebook

"Обстрелы мирного населения и объектов критической инфраструктуры страной-оккупантом являются грубым нарушением норм международного права, Женевской Конвенции о правилах ведения войны и Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод", — подчеркнула Уполномоченная Верховной рады по правам человека.

Людмила Денисова призвала власть эвакуировать людей из города из-за постоянных обстрелов российских оккупантов.

"Прошу международное сообщество отреагировать на факт нарушения основного права — права на жизнь и усилить давление на Российскую Федерацию, чтобы прекратить пренебрежение правами человека на территории Украины", — говорится в сообщении.

Людмила Денісова / Facebook

Напомним, из-за действий российских оккупантов во вторник, 22 февраля, вспыхнула Луганская ТЭС. Пожар невозможно ликвидировать из-за постоянных обстрелов боевиков.

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