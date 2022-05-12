Siemens уходит с российского рынка из-за войны в Украине

Немецкий концерн Siemens покинет российский рынок из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Siemens уже приступил к процедуре прекращения своей производственной и операционной деятельности.

Международные санкции и потенциальные контрмеры влияют на деятельность компании в России, в частности железнодорожное обслуживание и ремонт.

Об этом сообщили в компании.

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"Мы оцениваем влияние на наших людей и продолжим поддерживать их по мере наших возможностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру", — сказал глава Siemens.

В настоящее время в контур Siemens входят, в частности, операции в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем. В 2020 году компания провела spin off, в результате которого выделила энергетическое подразделение в отдельную компанию Siemens Energy (по состоянию на конец ноября 2021 года Siemens был крупнейшим акционером с долей 35%).

Ранее стало известно, что международная продовольственная компания Vičiūnai Group наняла консультантов из Ernst & Young, чтобы поскорее выйти с российского рынка.

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