"Сигнал НАТО и Западу": эксперт оценил планы Кремля увеличить армию до полутора миллионов

Власти РФ пытаются демонстрировать, что Россия имеет достаточно ресурсов и не намерена прекращать агрессию.

Объявленный министерством обороны РФ план увеличения численности армии до 1,5 млн человек может означать сигнал НАТО и странам Запада, что Россия не собирается прекращать войну.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал руководитель Центра военно-правовых исследований военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, план увеличения численности российской армии является среднесрочной перспективой, пока Кремль планирует набирать контрактников.

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Эксперт считает, что это делается для того, чтобы дать сигнал Западу и НАТО, что Россия не прекратит агрессию, а также показать, сколько у РФ есть ресурсов в оружии, амуниции, обеспечении, выплатах.

"Людей теоретически они могут найти, а вот обеспечение и ресурсы - неизвестно. Особенно учитывая все потери", – добавил Мусиенко.

Военный эксперт отметил, что в краткосрочной перспективе угрозу для Украины больше представляют мобилизованные.

"Есть признаки того, что Россия продолжает мобилизацию, но скрыто и с меньшим информационным освещением. Она продолжается, повестки продолжают присылать", – отметил он.

Напомним, ранее глава минобороны государства-агрессорки Сергей Шойгу заявил, что нужно довести численность российской армии до 1,5 миллиона человек. При этом в полуторамиллионной армии должно быть не менее 670 тысяч контрактников.

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