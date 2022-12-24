"Сигнал НАТО и Западу": эксперт оценил планы Кремля увеличить армию до полутора миллионов

Власти РФ пытаются демонстрировать, что Россия имеет достаточно ресурсов и не намерена прекращать агрессию.
Объявленный министерством обороны РФ план увеличения численности армии до 1,5 млн человек может означать сигнал НАТО и странам Запада, что Россия не собирается прекращать войну.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал руководитель Центра военно-правовых исследований военный эксперт Александр Мусиенко.
По его словам, план увеличения численности российской армии является среднесрочной перспективой, пока Кремль планирует набирать контрактников.
Эксперт считает, что это делается для того, чтобы дать сигнал Западу и НАТО, что Россия не прекратит агрессию, а также показать, сколько у РФ есть ресурсов в оружии, амуниции, обеспечении, выплатах.
"Людей теоретически они могут найти, а вот обеспечение и ресурсы - неизвестно. Особенно учитывая все потери", – добавил Мусиенко.
Военный эксперт отметил, что в краткосрочной перспективе угрозу для Украины больше представляют мобилизованные.
"Есть признаки того, что Россия продолжает мобилизацию, но скрыто и с меньшим информационным освещением. Она продолжается, повестки продолжают присылать", – отметил он.
Напомним, ранее глава минобороны государства-агрессорки Сергей Шойгу заявил, что нужно довести численность российской армии до 1,5 миллиона человек. При этом в полуторамиллионной армии должно быть не менее 670 тысяч контрактников.
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