Сигналы Путина об окончании войны: росСМИ назвали три самых больших проблемы диктатора

Владимир Путин якобы считает настоящее – наиболее удобным для соглашения о прекращении боевых действий.

Американское издание The New York Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, а также американских чиновников, сообщило, что Путин намекает на готовность к перемирию. Журналисты утверждают, что российский диктатор вроде еще с сентября посылает такие сигналы Западу. Как пишут росСМИ, глава Кремля якобы действительно готов прекратить полномасштабную войну против Украины.

Об этом пишет российский Telegram-канал "Кремлевская табакерка" со ссылкой на свои источники.

Так, по словам инсайдеров, Владимир Путин готов остановить полномасштабную войну и имеет на это три причины.

Риск начала конфликта между Западом и Россией увеличивается

"Оказывается, многие влиятельные люди в нашей стране уверены, что война России с Западом неизбежна. Более того, некоторые думают, что конфликт может разгореться уже в следующем году", — отмечают авторы.

Там также отметили, что представители Кремля не могут подготовиться к войне против НАТО, пока идет полномасштабное вторжение в Украину.

Путину поступает "тревожная" информация о военной помощи ВСУ

Диктатор Владимир Путин обеспокоен из-за военной помощи, которую Киев должен получить в 2024 году. Не исключено, что украинские военные получат оружие за счет российских денег, в частности благодаря замороженным активам.

Путин хочет реализовать свои планы по демобилизации части солдат

"Владимир Владимирович намерен провести демобилизацию. Но его многие отговаривают, и сейчас, например, непонятно, объявит ли он о демобилизации на Новый год, как планировал. А перемирие, пусть и временное, в Украине могло бы помочь президенту", – пишет росСМИ.

Но российское военное командование считает, что с этим могут возникнуть проблемы.

"Факт остается фактом — Путин действительно снова пытается завершить "СВО". Причем даже перестал выдвигать дополнительные условия. Если раньше Путин был готов завершать боевые действия с Украиной при ряде условий, то сейчас, говорят наши знакомые среди дипломатов, в США отправлен просто сигнал о переговорах, без дополнительных требований", — говорится в сообщении.

Авторы текста также добавили, что представители США и ЕС сейчас якобы готовят ответ на предложение Кремля.

Напомним, ТСН.ua собрал реакцию Украины, экспертов и журналистов на громкую статью NYT о готовности Путина "прекратить" войну.

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