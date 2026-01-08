Сикорский объяснил, почему Путин продолжает войну, несмотря на колоссальные потери и отсутствие результатов

Радослав Сикорский / © Associated Press

Президент России Владимир Путин до сих пор не отказался от идеи полного покорения Украины, однако реализовать эти планы он не способен.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVP World.

По словам польского министра, реальные военные результаты России свидетельствуют о несостоятельности Кремля достичь стратегической цели даже ценой огромных потерь.

"Если посмотреть на карту его военных достижений в прошлом году — достижений, оплаченных десятками тысяч, возможно, больше сотни тысяч погибших солдат — такими темпами ему понадобятся десятилетия, чтобы покорить Украину", — подчеркнул Сикорский.

Глава польского МИД также обратил внимание на особенности авторитарных режимов, которые, по его словам, искажают реальную картину для руководителя государства.

"В этом проблема диктаторов: после 20 лет власти очень мало людей скажут вам правду. Люди приносят вам только хорошие новости", — добавил он.

Сикорский подчеркнул, что именно эта изолированность от реальности приводит к стратегическим ошибкам и затяжным войнам, которые Россия ведет ценой огромных человеческих потерь.

Напомним, по данным украинской разведки, в прошлом году в Кремле планировалось набрать в оккупационную армию 400 тысяч человек, и этот план россияне фактически выполнили. В этом году пополнение может быть еще больше.