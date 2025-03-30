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Сикорский ответил, что станет самой большой гарантией безопасности для Украины
Сикорский особо отметил роль украинской армии как ключевого элемента защиты государства.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что главным фактором, обеспечивающим безопасность Украины в условиях возможного прекращения огня с Россией, остается ее Вооруженные силы.
Об этом он заявил в интервью TVN 24, комментируя состоявшуюся в Париже встречу "коалиции решительных".
По словам Сикорского, Польша примет участие в этой коалиции, однако без непосредственного присутствия военных на территории Украины.
"Польша будет в этой коалиции, но не физически в самой Украине", - отметил министр.
Он также подчеркнул, что обсуждение возможного развертывания сил сдерживания еще продолжается.
"Существуют разные отголоски этих переговоров, как на уровне представителей штабов в Великобритании, так и на политическом уровне в Париже. Эти концепции пока находятся на стадии согласования", - добавил он.
Сикорский особо отметил роль украинской армии как ключевого элемента защиты государства.
"Наибольшей, лучшей гарантией безопасности Украины является храбрая и хорошо оснащенная украинская армия. На нашей стороне самая большая армия в Европе... и она имеет опыт ведения этого нового типа войны с привлечением миллионов беспилотников", - сказал он.
Напомним, в четверг, 27 марта, в Париже состоялся третий саммит "коалиции желающих" - нового формата в поддержку Украины, созданного Британией и Францией.