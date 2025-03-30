Сикорский ответил, что станет самой большой гарантией безопасности для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что главным фактором, обеспечивающим безопасность Украины в условиях возможного прекращения огня с Россией, остается ее Вооруженные силы.

Об этом он заявил в интервью TVN 24, комментируя состоявшуюся в Париже встречу "коалиции решительных".

По словам Сикорского, Польша примет участие в этой коалиции, однако без непосредственного присутствия военных на территории Украины.

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"Польша будет в этой коалиции, но не физически в самой Украине", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что обсуждение возможного развертывания сил сдерживания еще продолжается.

"Существуют разные отголоски этих переговоров, как на уровне представителей штабов в Великобритании, так и на политическом уровне в Париже. Эти концепции пока находятся на стадии согласования", - добавил он.

Сикорский особо отметил роль украинской армии как ключевого элемента защиты государства.

"Наибольшей, лучшей гарантией безопасности Украины является храбрая и хорошо оснащенная украинская армия. На нашей стороне самая большая армия в Европе... и она имеет опыт ведения этого нового типа войны с привлечением миллионов беспилотников", - сказал он.

Напомним, в четверг, 27 марта, в Париже состоялся третий саммит "коалиции желающих" - нового формата в поддержку Украины, созданного Британией и Францией.