"Сил и средств у них достаточно": Буданов о российском терроре украинской энергосистемы

Россия снова будет бить по энергосистеме Украины. В прошлом году в этот же период РФ совершала массированные обстрелы нашей энергетической инфраструктуры.

К чему необходимо готовиться украинцам в ближайшие месяцы в интервью изданию "Украинская правда" рассказал глава ГУР Кирилл Буданов.

"В их планах особых корректировок нет, поэтому они будут продолжать это делать и в этом сезоне. К сожалению, нас снова ждет битва за электроэнергию. Сил и средств у них достаточно, потому что в последнее время ракетные удары они ограниченно наносили. Определенный запас враг восстановил. Этот запас не очень значителен, но достаточен для того, чтобы создать вполне реальные проблемы не только нашей энергетике, но и нефтегазовой сфере, промышленным предприятиям, военным объектам", — сказал он.

Буданов также подчеркнул, что нам нужно больше ПВО, чтобы закрыть небо от вражеских атак.

"ПВО – это и есть самая главная проблема. Потому что все, чем они бьют так или иначе летает. Так что нам нужно гораздо больше ПВО, чем сейчас есть", — добавил он.

Энергетический террор окупантов

Российские оккупанты с 10 октября 2022 года наносили массированные ракетные удары по энергетической системе Украины. Захватчики одновременно запускали несколько ракет по украинским городам, чтобы оставить украинцев без тепла и электричества во время зимы.

Из-за действий окупантов по Украине вводились стабилизационные и аварийные отключения электричества.

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что враг переориентирует направления для нанесения ракетных ударов по Украине. Энергетическая инфраструктура остается под прицелом. В то же время, главной целью становятся военные объекты, а также концентрация войск ВСУ и логистика.

Он также подчеркнул, что удары по нефтебазам подтвердили то, что оккупанты будут пытаться уничтожить те критические элементы инфраструктуры, которые нам необходимы для успешного ведения боевых действий. Он добавил, что энергетика также останется в целях врага.

"Остаются также объекты критической инфраструктуры, прежде всего, экономические — те, которые влияют на развитие нашего государства. Это нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса и т.д.", — отметил Скибицкий.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что энергетический террор России провалился, а потому мишенью оккупантов может стать транспортная инфраструктура Украины.

Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк считает, что энергетический террор будет продолжаться.

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