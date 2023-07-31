"Сила начинается с закрытия украинского неба": Подоляк прокомментировал обстрел Кривого Рога

Подоляк говорит, что украинское небо необходимо защитить системами ПВО.

Российские войска продолжают обстреливать мирные города Украины и наносят удары по жилым домам. Для того чтобы защитить гражданские объекты от российского террора – нашему государству нужны системы ПВО.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Это уже какая-то геноцидная повседневность. Кривой Рог. Российская ракета разрушает очередной жилой дом. 53 пострадавших. Четверо погибших. Среди них 45-летняя женщина и ее 10-летняя дочь", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, международное право никогда не будет работать, если агрессор не увидит, что за ним становится реальная сила.

"Сила начинается с закрытия украинского неба системами ПРО/ПВО", – добавил он.

Напомним, что после ракетной атаки в Кривом Роге произошел обвал дома во время разборки завалов.

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