Силам и средствам ПВО нет равных в мире: Наев рассказал, каким вооружением успешно отразили атаку РФ

К отражению атаки по Украине 25 мая привлекались как подразделения зенитных ракетных войск и истребительная авиация противовоздушных сил ВС Украины, так и мобильные огневые группы противовоздушной обороны других составляющих сил обороны Украины.

Об этом рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, к сегодняшней атаке также привлекали германскую зенитную установку "Гепард".

"В настоящее время зашел поблагодарить наших ребят, которые вооружены мощным учреждением "Гепард" и выполняют задачи по противовоздушной обороне в Северной операционной зоне", — дополнил генерал-лейтенант Сергей Наев.



Он добавил, что на сегодняшний день силам и средствам противовоздушной обороны Украины нет равных во всем мире. Они самостоятельно закрывают небо над страной, а процент сбитых неприятельских целей бьет все рекорды.

Россия атаковала Украину 25 мая

В ночь на 25 мая во всех областях Украины звучала сирена воздушной тревоги. Россия снова пыталась нанести удар по Украине. Целью были Киев и западные регионы. Тревога звучала почти 4 часа. В Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что кафиры атаковали ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131".

Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, в область долетело 10 беспилотников Shahed. Все они были уничтожены.

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