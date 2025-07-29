Силам обороны необходимо закрыть авиасообщение на территории РФ Defense Express

Самолет «Аэрофлота» / © gettyimages.com

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Россия должна почувствовать войну на собственной территории, а определенные действия украинских сил обороны должны привести к закрытию авиасообщения на части территории РФ. Это может стать действенным средством давления на агрессора.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт, директор развития информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

«Эти усилия, и в том числе по тому, чтобы переносить войну на территорию Российской Федерации, которая ее, собственно, начала, должны продолжаться. И именно это путь для того, чтобы эту войну завершить. Потому что она должна завершиться там, откуда и началась», — подчеркнул эксперт.

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По его словам, важно, чтобы российское население по собственному опыту поняло, что такое война.

«Первым таким сигналом для самой Российской Федерации является реакция населения, которое в некоторых моментах и до сих пор не понимает природу происходящего», — пояснил Рябых.

Он отметил, что удары ВСУ сейчас направлены на критическую инфраструктуру противника.

Подобные удары, которые сейчас реализуют наши Силы обороны, в первую очередь включают уничтожение логистики противника вблизи линии огня, уничтожение возможности противника в глубине по производству средств ведения войны. Также уничтожение, например, углеводных мощностей противника для того, чтобы не могли снабжать армию и получать валюту для продолжения этой войны», — отметил он.

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Отдельно Рябых отметил психологический эффект таких действий.

«Что касается именно того, что сейчас происходит перекрытие сообщения на аэродромах, введение планов „Ковер“, которые в эти выходные очень много реализовывались на разных направлениях РФ. Подобные действия должны привести к полному закрытию авиасообщения на определенной части территории РФ, и это будет действенным», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» заявила о сбое в информационных системах и отменила более 40 рейсов.

Позже проукраинская хакерская группа Silent Crow заявила об успешной кибератаке. На фоне отпускного сезона табло вылетов в московском аэропорту Шереметьево «покраснело», вызывая возмущение пассажиров и беспокойство Кремля.

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