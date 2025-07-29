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Силам обороны необходимо закрыть авиасообщение на территории РФ Defense Express
Украинское войско должно продолжать действия на территории РФ, чтобы вынудить ее граждан осознать реальность войны.
Россия должна почувствовать войну на собственной территории, а определенные действия украинских сил обороны должны привести к закрытию авиасообщения на части территории РФ. Это может стать действенным средством давления на агрессора.
Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт, директор развития информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.
«Эти усилия, и в том числе по тому, чтобы переносить войну на территорию Российской Федерации, которая ее, собственно, начала, должны продолжаться. И именно это путь для того, чтобы эту войну завершить. Потому что она должна завершиться там, откуда и началась», — подчеркнул эксперт.
По его словам, важно, чтобы российское население по собственному опыту поняло, что такое война.
«Первым таким сигналом для самой Российской Федерации является реакция населения, которое в некоторых моментах и до сих пор не понимает природу происходящего», — пояснил Рябых.
Он отметил, что удары ВСУ сейчас направлены на критическую инфраструктуру противника.
Подобные удары, которые сейчас реализуют наши Силы обороны, в первую очередь включают уничтожение логистики противника вблизи линии огня, уничтожение возможности противника в глубине по производству средств ведения войны. Также уничтожение, например, углеводных мощностей противника для того, чтобы не могли снабжать армию и получать валюту для продолжения этой войны», — отметил он.
Отдельно Рябых отметил психологический эффект таких действий.
«Что касается именно того, что сейчас происходит перекрытие сообщения на аэродромах, введение планов „Ковер“, которые в эти выходные очень много реализовывались на разных направлениях РФ. Подобные действия должны привести к полному закрытию авиасообщения на определенной части территории РФ, и это будет действенным», — подытожил эксперт.
Ранее сообщалось, что крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» заявила о сбое в информационных системах и отменила более 40 рейсов.
Позже проукраинская хакерская группа Silent Crow заявила об успешной кибератаке. На фоне отпускного сезона табло вылетов в московском аэропорту Шереметьево «покраснело», вызывая возмущение пассажиров и беспокойство Кремля.