Силам обороны вероятно удалось поразить два сверхсовременных российских самолета Су-57 – спикер ГУР

Во время удара по военному аэродрому "Ахтубинск" в Астраханской области РФ могли быть повреждены два российских многоцелевых истребителя Су-57.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

"Есть данные, которые продолжают уточняться, и соответственно есть информация, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два. Также есть информация о безвозвратных потерях, о раненых среди личного состава оккупантов", — поделился он новой информацией об успешной атаке на вражеский объект в глубине территории России, заметив, что таких случаев будет все больше.

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Кроме того, Андрей Юсов отметил, что этих хваленых российских истребителей не слишком много на вооружении Воздушных сил государства-агрессора, поэтому они почти не применяются в боевых действиях против Украины.

"Почему этот самолет не заходит в воздушное пространство Украины? Из-за угрозы катастрофических прежде всего имиджевых потерь. Он может быть поражен в нашем воздушном пространстве. Характеристики этого самолета не такие, как говорили россияне на международном рынке вооружений", – пояснил спикер ГУР.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия имеет на вооружении всего шесть участвующих в войне Су-57.

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