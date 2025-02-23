Сильно идет вперед: Буданов назвал виды вооружения, производство которых РФ значительно нарастила

Россия значительно нарастила и продолжает увеличивать объемы производства боеприпасов, особенно корректированных авиабомб, а также дроновой техники. Кроме собственных мощностей, у страны-агрессоры есть стратегический союзник, а именно, КНДР, которая поставляет их 50% всех боеприпасов.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов сказал об этом во время форума "Украина. Год 2025" 23 февраля.

"Что касается темпов и объемов производства в РФ, то в основных видах вооружения они либо такие же, как были в прошлом году, либо частично уменьшены. Это относительно самого основного вооружения. Что касается боеприпасов, особенно корректированных авиабомб и дроновой техники, здесь они сильно шагают вперед по объемам и значительно наращивают их производство", — заявил Буда.

Он также добавил, что 50% всех боеприпасов, которые есть у России, являются корейскими.

"Нельзя в этом аспекте не упомянуть об их стратегическом союзнике КНДР, которая на 50% удовлетворяет все расходы фронта в боеприпасах. 50% боеприпасов являются корейскими", — добавил Буданов.

Напомним, что руководитель ГУР Кирилл Буданов также рассказал о возможной массированной атаке РФ 24 февраля.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.