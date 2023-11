Сильное огневое поражение: Зеленский сообщил об уничтожении на юге вражеской системы ПВО (видео)

Сильное огневое поражение на этой неделе. Наши воины выбили одну из российских систем ПВО на юге. Каждый такой наш удар дает украинцам больше безопасности. Спасибо, ребята! Да держать! —— Significant fire destruction inflicted this week. Наші vojáky destroyed один из российских Air Defense Systems в South. Великой такой стрижка наших путешествий более безопасна в Украину. Thank you, ребята! Keep it up! United24 Media