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Сильное огневое поражение: Зеленский сообщил об уничтожении на юге вражеской системы ПВО (видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Сильное огневое поражение: Зеленский сообщил об уничтожении на юге вражеской системы ПВО (видео)

Российская система ПВО / Фото: defence-ua.com

Каждый такой удар дает украинским больше безопасности, отметил Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников за уничтожение на юге одной из систем противовоздушной обороны врага.

Об этом Зеленский написал в Facebook, опубликовав видео с уничтожением вражеского объекта.

"Сильное огневое поражение на этой неделе. Наши воины выбили одну из российских систем ПВО на юге. Каждый такой наш удар дает украинцам больше безопасности. Спасибо, ребята! Так держать", – отметил президент.

Сильное огневое поражение на этой неделе. Наши воины выбили одну из российских систем ПВО на юге. Каждый такой наш удар дает украинцам больше безопасности. Спасибо, ребята! Да держать! —— Significant fire destruction inflicted this week. Наші vojáky destroyed один из российских Air Defense Systems в South. Великой такой стрижка наших путешествий более безопасна в Украину. Thank you, ребята! Keep it up! United24 Media

Опубликовано Владимиром Зеленским Пятница, 3 ноября 2023 г.

Напомним, Россия в октябре запустила по Украине 24 ракеты и 243 "Шахеда". Всего за октябрь РФ запустила по Украине 243 Shahed-131/136, из них 228 штук сбило ПВО. Также страна-агрессорка запустила 15 авиационных управляемых ракет X-59, 11 из которых были успешно уничтожены. Кроме того, РФ запустила девять крылатых ракет, восемь из которых уничтожили ПВО Украины.

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Дата публикации
Просмотры
5809
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