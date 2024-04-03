"Сильный документ": Зеленский заявил о подписании соглашения о безопасности с еще одной страной

Хельсинки будут оказывать долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углубят сотрудничество с Украиной в политической, финансовой, гуманитарной областях и в сфере реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Финляндии Александр Стубб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

“Сегодня мы с президентом Финляндии Александром Стуббом подписали Соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочную поддержку. Сильный документ, подтверждающий готовность Финляндии и дальше поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии”, — написал он.

По словам президента, Финляндия будет оказывать долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углубить сотрудничество с Украиной в политической, финансовой, гуманитарной сферах и в сфере реформ.

“Помогает Украине отстраивать энергетический сектор, оценивать экологический ущерб, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных. Спасибо Финляндии за поддержку Украины и нашего народа! Спасибо за помощь!», — добавил Зеленский.

Напомним, в марте сообщалось, что Финляндия приняла решение о передаче Украине боевых катеров. В нашу страну они поступят транзитом через территорию Румынии.

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