"Сильный знак для союзников": США направят роту Stryker в Болгарию для укрепления восточного фланга НАТО

"Сильный знак для союзников": США направят роту Stryker в Болгарию для укрепления восточного фланга НАТО

Болгария создает боевую группу численностью до 1000 военнослужащих.

Соединенные Штаты согласились направить мотострелковую роту Stryker для боевой группы Болгарии в рамках стремления НАТО укрепить восточный фланг после вторжения России в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков на пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином, сообщает Reuters.

"США согласились предоставить рот Stryker. Это сильный знак для всех наших союзников по НАТО", — сказал он.

Болгария создает боевую группу численностью до 1000 военнослужащих под оперативным командованием верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе. Ожидается, что боевая группа также примет войска из других союзных стран.

"Я хотел подчеркнуть важность оглашения о том, что Болгария создала многонациональную боевую группу НАТО и возглавляет ее. Это важный шаг, и мы полностью поддерживаем его", — сказал Остин.

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Петков сказал, что Болгария будет продолжать отправлять гуманитарную помощь в Украину и принимать украинских беженцев с войны, но пока не рассматривает возможность отправки любого оружия в Киев.

Отметим, что стандартная комплектация роты Stryker – 10 легкобронированных машин и примерно 100 человек личного состава.

Напомним, что страны-члены НАТО в ходе экстренного заседания решили начать планы Североатлантического альянса по обороне восточного фланга из-за вторжения России в Украину.

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