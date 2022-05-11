Силовая деблокада "Азовстали" требует много войск и может привести к значительным потерям — Генштаб ВСУ

Силовая деблокада "Азовстали" требует много войск и может привести к значительным потерям — Генштаб ВСУ

Операция по деблокированию украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе требует усилий значительного количества войск и может привести к значительным потерям.

Однако ВСУ делают все возможное, чтобы появилась возможность деблокирования защитников Мариуполя.

Об этом сообщили заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов и заместитель главы Минобороны Анна Маляр на брифинге 11 мая.

"На сегодняшний день проведение операции по деблокированию требует усилий значительного количества войск, поскольку подразделения Вооруженных сил Украины находятся на расстоянии от 150 до 200 км от Мариуполя. Также противником создана разветвленная система инженерных ограждений и оборонных рубежей, что приведет к значительным потерям со стороны наших войск", – объяснил Громов.

В то же время, он сообщил о поддержании связи с подразделениями сил обороны, которые удерживают позиции в Мариуполе.

В свою очередь Маляр сообщила, что "если бы была хотя бы одна возможность провести деблокаду военным путем, она была бы использована руководством страны".

"Вооруженные силы Украины сегодня делают все возможное, чтобы такая возможность появилась в видимой перспективе, чтобы это было как можно быстрее", – заверила замминистра.

Напомним, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала мировое сообщество присоединиться к эвакуации тяжелораненых военных из "Азовстали".