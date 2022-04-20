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Силовиков из непризнанного Приднестровья могут привлечь к диверсиям на территории Украины – Генштаб ВСУ

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Силовиков из непризнанного Приднестровья могут привлечь к диверсиям на территории Украины – Генштаб ВСУ

gettyimages.com

В Генштабе ВСУ пока не видят признаков того, что военные из непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" готовятся к войне против Украины.

"Признаков подготовки вооруженных формирований так называемой "приднестровско-молдавской республики" к участию в вооруженной агрессии против Украины не выявлено", — говорится в сообщении.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ 20 апреля.

В то же время, там не исключили привлечения силовых структур указанного непризнанного государственного образования к ведению диверсионно-террористической деятельности на территории Украины.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что наступления на Украину с территории непризнанного Приднестровья не будет, потому что у противника не хватит сил и средств.

Отметим, что 17 апреля Генштаб ВСУ информировал о том, что Россия в непризнанном Приднестровье проверила боеспособность воинских частей.

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