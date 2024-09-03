Силы беспилотных систем в Украине включили в отдельные роды войск ВСУ

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №11507 о внесении изменения в часть первой статьи 3 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" путем включения Сил беспилотных систем в отдельные роды войск Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил 3 сентября народный депутат Ярослав Железняк.

За принятие законопроекта проголосовали 294 народных депутата.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля подписал указ, начинающий создание Сил беспилотных систем.

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