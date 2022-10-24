"Силы и средства приведены в готовность": Россия пугает последствиями применения "грязной бомбы"

Министерство обороны России пугает последствиями применения так называемой "грязной бомбы". Обвинение Украины в подготовке к взрыву продолжается.

РосСМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента страны-агрессорки Дмитрия Пескова, сообщают, что Минобороны РФ уже привело в готовность силы и средства, чтобы вроде бы действовать в условиях "радиоактивного заражения".

"Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения", — говорится в источнике.

Песков подчеркнул, что дело Запада после звонков главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, верить или не верить информации о "грязной бомбе".

"Дело в том, что их (Западу – ред.) недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой грязной бомбы. Угроза налицо", — сказал Песков.

В Минобороны России раскрыли сценарий применения бомбы. Там говорят, что ее подрыв приведет к радиоактивному заражению местности на площади в несколько тысяч квадратных метров.

Также оборонное ведомство РФ пугает увеличением потока беженцев в Европу после взрыва.

Однако сами россияне допускают, что именно их после применения "грязной бомбы" обвинят в "ядерном терроризме".

Кто запустил фейк о "грязной" бомбе

Ранее российские манипуляторы вместе заявили, что Украина якобы изготовила "грязную" бомбу и готовится применить ее на собственной территории.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за идеи российской пропаганды начал обзванивать министров обороны стран НАТО, среди которых – Великобритания, Франция и Турция.

В то же время, руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами.

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