Силы КНДР могут начать боевую активность в ближайшие дни – Госдеп США

Спикер Госдепа отметил, что солдаты КНДР станут законными целями, если вступят в бой.

Соединенные Штаты зафиксировали присутствие около 10 тысяч северокорейских военных в Курской области России. Ожидается, что они могут быть вовлечены в боевые действия в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Мэтью Миллера.

"Как рассказал госсекретарь (Энтони Блинкен – ред.) в четверг, в Курскую область прибыли около 8 тысяч северокорейских солдат. Сейчас мы оцениваем, что около 10 тысяч прибыли в Курскую область и могут начать участие в боях в ближайшие дни", – отметил Миллер.

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Миллер также отметил, что нет возможности подтвердить слухи об участии северокорейских военных в боевых действиях против украинских сил. Однако, если солдаты КНДР все же вступят в бой, они станут законными целями.

Напомним, что первые бойцы Северной Кореи уже попали под обстрел в Курской области. Накануне разведка информировала о опрокидывании 7 000 северокорейских военных в районы возле Украины.